Acuze grave: Maia Sandu menține decizia fostului regim pro-Putin. Deputatul român George Simion nu a fost lăsat să treacă vama pentru a participa la ședința comună a celor două Parlamente.

Senatorul Claudiu Târziu, președintele comisiei pentru românii de pretutindeni, aduce acuze grave președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu după ce aceasta nu i-a permis lui George Simion să intre în Republica Moldova.

„Este strigător la cer!

Un demnitar al României este interzis și astăzi în Republica Moldova, al doilea stat românesc.

George Simion, deputat al României și lider al AUR, a primit interdicție în Republica Moldova pe timpul regimului comunist recent încheiat. Interdicție menținută pînă în Oct. 2023.

În această seară, George Simion a fost oprit pe aeroportul Chișinău și urmează să fie trimis cu primul avion la București, pentru că regimul pretins euro-democrat al președintelui Maia Sandu menține în vigoare o decizie a regimului comunist pro-Putin de mai ieri.

Menționez că George Simion face parte dintr-o delegație oficială a Parlamentului de la București.

Republica Moldova are nevoie de România ca de aer. De banii ei, de bunăvoința ei, de relațiile ei internaționale, de gazele și energia ei electrică, de susținerea ei in UE etc. Și ce face? Umilește România! Pentru că a umili un demnitar român înseamnă a umili întregul stat român.

Și de ce se întîmplă asta? Pentru că acel demnitar este la vîrful unei mișcări care vrea să salveze Republica Moldova, în singurul mod posibil, prin unificarea cu Țara-Mama, România!” a declarat senatorul AUR Claudiu Târziu.

Președintele AUR George Simion a primit interdicție de acces în republica Moldova din partea regimului pro-Putin Dodon-Plahotniuc. Interdicția a fost aplicată în anul 2018. Deși oamenii lui Putin aparent nu mai conduc astăzi Moldova ei doar au fost înlocuiți cu alții.