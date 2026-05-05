Un nou focar de pestă porcină și trei de rabie, înregistrate în Republica Moldova

În perioada 27 aprilie – 5 mai, pe teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrat un focar de pesta porcină africană (PPA) în satul Costești, raionul Ialoveni, și trei focare de rabie – în satul Miclești, în orașul Criuleni și la Cărpineni.

Mai exact, Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor oficiul Ialoveni (STSA) a fost sesizată ieri, 4 mai, despre descoperirea unor cadavre de animale în apropierea localității Costești.

La fața locului, medicii veterinari din cadrul STSA au constatat prezența a două cadavre de porci domestici, cu o greutate de peste 100 kg fiecare, abandonate în mod iresponsabil într-o livadă de pomi fructiferi.

„Au fost alertate imediat Inspectoratul General al Poliției, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și administrația publică locală. S-au prelevat probe de laborator, cadavrele au fost eliminate prin înhumare, iar suprafețele afectate au fost supuse unor ample măsuri de dezinfecție. Testele de laborator au confirmat prezența virusului PPA în probele prelevate”, au comunicat reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Ca urmare a confirmării focarului, în localitățile din raionul Ialoveni și raionul Hâncești, situate în zona de protecție și supraveghere, au fost instituite măsuri de supraveghere și control, printre care:

Restricționarea mișcărilor de porci din fermele comerciale;

Restricționarea comercializării porcilor vii și a cărnii de porc provenite din exploatații nonprofesionale, inclusiv în cadrul piețelor agroalimentare, până la eliminarea completă a riscurilor de răspândire a bolii;

Testarea obligatorie săptămânală a efectivelor de porci din fermele comerciale de pe întreg teritoriul țării;

Screening-ul populațiilor de mistreți;

Menționăm că pesta porcină africană este o boală mortală pentru porcii domestici și sălbatici (mistreți). Nu există semne specifice unice, însă boala se poate manifesta prin: moarte rapidă, în interval de timp extrem de scurt; febră ridicată (40,5 – 42 °C); roșeață sau învinețirea pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și a pieptului; lipsa poftei de mâncare, apatie și dificultăți în mers; vomitări, diaree (uneori cu sânge) și secreții oculare.

Astfel, specialiștii recomandă cetățenilor și fermierilor să ia unele măsuri precum:

Nu intrați în adăposturile de animale cu încălțămintea și hainele cu care v-ați deplasat pe stradă. Dezinfectați-vă la intrarea în adăpost (de ex. tăviță cu soluție de dezinfectanți );

Creșteți porcii exclusiv în spații îngrădite, fără posibilitatea de contact cu animale străine sau cu mistreți;

Nu hrăniți porcii cu resturi alimentare;

Dacă practicați vânătoarea de mistreți, evitați aducerea în propria gospodărie a carcaselor de mistreți, nu folosiți apa de la spălarea cărnii sau resturile de carne în hrana porcilor domestici;

Nu scoateți scroafele sau vierii din exploatație în scopul montei cu animale din alte exploatații;

Nu cumpărați purcei din surse necunoscute, fără crotalii de identificare și fără certificat sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar;

Nu folosiți în hrana animalelor iarbă proaspăt cosită de pe câmp, deoarece aceasta poate fi contaminată prin contact cu mistreți bolnavi.

Nu procurați produse din carne de porc din țări în care evoluează PPA, deoarece acestea vor fi confiscate și distruse la frontieră.

În cazul îmbolnăvirii, decesului animalelor sau al descoperirii unor cadavre de mistreți, cetățenii sunt îndemnați să contacteze imediat medicul veterinar de circumscripție; subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor din raion sau autoritățile publice locale.

Proprietarii care raportează prompt cazurile de îmbolnăvire pot beneficia de despăgubiri din partea statului pentru animalele afectate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor încurajează cetățenii să raporteze imediat orice cadavru de mistreț, descoperit în păduri sau pe câmpuri. Pentru aceasta, ANSA oferă o recompensă financiară în sumă de 50 euro.

De la începutul anului 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 26 de focare de PPA, dintre care 10 focare la porci domestici și opt focare la mistreți.