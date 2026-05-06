A fost emisă factura pentru reparația liniei Isaccea–Vulcănești: Cât costă lucrările

Autoritățile din Republica Moldova au recepționat factura pentru lucrările de reparație a liniei electrice de înaltă tensiune Isaccea–Vulcănești, afectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, suma se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

Oficialul a menționat că documentul a fost transmisă de operatorul ucrainean Ukrenergo, iar costurile urmează să fie recuperate de la Federația Rusă.

Nota de plată va fi expediată prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, autoritățile de la Chișinău considerând că prejudiciul a fost cauzat direct de acțiunile Moscovei.

„Ei au atacat linia, ei ne-au afectat infrastructura”, a declarat ministrul Energiei.

Până la clarificarea mecanismului de recuperare a banilor, cheltuielile vor fi acoperite de Moldelectrica, din fondurile proprii.

Linia Isaccea–Vulcănești a fost deconectată pe 23 martie, după atacurile asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei. Pentru a menține alimentarea cu energie, operatorii din Moldova, România și Ucraina au intervenit și au redirecționat fluxurile prin rute alternative.

Ulterior, autoritățile au instituit stare de urgență pentru 60 de zile. La scurt timp, aceasta a fost înlocuită cu starea de alertă, în vigoare și până în prezent.

Anterior, premierul Alexandru Munteanu a declarat că toate pagubele provocate de atacurile Rusiei asupra infrastructurii vor fi documentate, iar Chișinăul va solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite.