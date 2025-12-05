Administrația Trump înăsprește regulile pentru imigranți: permisele de muncă, reduse la 18 luni

Administrația Trump introduce o nouă rundă de restricții privind imigrația, reducând semnificativ durata de valabilitate a permiselor de muncă pentru mai multe categorii de străini. Măsura vine la câteva zile după atentatul mortal din Washington, atribuit unui cetățean afgan, eveniment care a reactivat dezbaterea politică din SUA pe tema securității și a politicilor de primire a imigranților. Potrivit AFP, noua politică afectează inclusiv refugiați, solicitanți de azil și alte grupuri aflate în proceduri de protecție.

Serviciile de Cetățenie și Imigrație ale SUA (USCIS) au transmis că reducerea duratei maxime a permiselor de la cinci ani la 18 luni are ca scop intensificarea verificărilor de securitate. Agenția argumentează că evaluările mai frecvente vor permite depistarea persoanelor care ar putea reprezenta o amenințare pentru siguranța publică sau care ar promova „ideologii antiamericane”. Directorul USCIS, Joseph Edlow, a legat direct schimbarea de atacul asupra militarilor Gărzii Naționale, subliniind că sistemul actual necesită controale mai riguroase și mai dese.

Măsura nu este una izolată, ci face parte dintr-un pachet mai amplu de restricții anunțate în ultima săptămână. USCIS a suspendat temporar procesarea cererilor de obținere a statutului de rezident permanent („green card”) și de naturalizare pentru cetățenii din 19 țări considerate cu risc sporit. Pentru 12 dintre acestea — inclusiv Afganistan — accesul în SUA era deja interzis din iunie, printr-o decizie a președintelui Donald Trump justificată prin motive de securitate națională. Alte șapte state se confruntau cu limitări stricte în eliberarea vizelor.

Deciziile au creat tensiuni politice la Washington, în special după ce s-a aflat că suspectul din atacul de la 26 noiembrie intrase în SUA în 2021, la scurt timp după retragerea armatei americane din Afganistan, în timpul administrației Joe Biden. Cererea lui de azil a fost aprobată abia în aprilie 2025, deja sub administrația Trump, ceea ce a alimentat dezbaterile dintre republicani și democrați privind responsabilitatea instituțiilor și eficiența mecanismelor de control.

În paralel, administrația a decis înghețarea tuturor cererilor de azil depuse recent și reexaminarea „green cardurilor” deja emise pentru cetățenii celor 19 state vizate. Autoritățile americane au precizat că Republica Moldova nu se află pe această listă.

Schimbările marchează o nouă etapă în înăsprirea politicilor migraționale, accentuând distanța dintre prioritățile de securitate ale administrației Trump și abordările mai flexibile promovate în perioadele anterioare. Analistii notează că dezbaterea va rămâne una centrală în politica americană, pe fondul tensiunilor legate de securitate, migrație și responsabilitatea instituțiilor federale.