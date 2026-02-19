Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – Republica Moldova

Administratorii unui call-center care fac escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate a INI, polițiștilor și procurorilor, cu sprijinul autorităților române. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei, transmite Radio Chișinău.

Investigațiile au început în iulie 2025, după ce autoritățile au identificat mai multe persoane înșelate prin promisiuni de câștiguri rapide și substanțiale din investiții online. Membrii grupării convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele lor, obținând control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau victimele să transfere bani de pe cardurile proprii sau chiar să contracteze credite de la companii de microfinanțare.

În urma măsurilor speciale de investigație, a fost identificat un call-center care activa în Chișinău și desfășura activități de escrocherie sub paravanul investițiilor online. Structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.

În urma perchezițiilor efectuate în lunile septembrie, octombrie și decembrie 2025, autoritățile au ridicat documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, sume de bani în valută străină, contracte de locațiune, carduri bancare, dispozitive pentru stocarea criptomonedelor, automobile de lux și echipamente informatice relevante. Ancheta a arătat că membrii grupării foloseau portofele electronice și criptomonede pentru a disimula tranzacțiile financiare obținute ilegal, fragmentând traseul banilor prin conversii repetate între diferite criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale.

În acest context a avut loc un schimb de informații prin intermediul Europol, cu scopul de a identifica părțile vătămate și toți membrii grupului criminal implicat. Au fost acumulate probele necesare, ceea ce a dus la semnarea unei echipe comune de investigații sub egida EUROJUST, între Republica Moldova și România.

În acest context, ARBI a identificat bunuri și conturi bancare în valoare de peste 9 milioane de lei, care urmează a fi puse sub sechestru.

Pe 17 februarie 2026, percheziții simultane au fost efectuate la patru domicilii ale organizatorilor call-center-ului în Republica Moldova și la o persoană din Ucraina implicată în spălare de bani pe teritoriul României. Au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, telefoane, calculatoare, bijuterii și bani în valoare de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.

Din cei trei suspecți principali, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu ancheta și este cercetat în stare de libertate. În total, 26 de persoane sunt implicate în dosar și vor fi trimise în instanță după finalizarea urmăririi penale.

Persoanele implicate riscă pedepse de 8 până la 15 ani de închisoare.