Crima de la Anenii Noi: numărul victimelor a crescut la șase

Numărul victimelor de la ferma din Anenii Noi a ajuns la șase. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit lui, unele crime datează încă din anul 2005.

„Acest caz a ajuns în vizorul poliției atunci când a fost comisă ultima crimă. Eu nu răspund de perioada anterioară, eu răspund de ceea ce s-a întâmplat pe perioada mandatului meu. Au fost constatate acțiuni criminale care au fost comise încă în 2005”, a declarat șeful IGP în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV.

Potrivit lui Cernăuțeanu, investigațiile au scos la iveală faptul că omorurile au fost săvârșite în mai mulți ani diferiți, pe parcursul a aproape două decenii. „Sunt măsuri de investigații care sunt încă în desfășurare, pe care dacă le-am face publice am șoca societatea. Dar sunt lucruri care s-au întâmplat în 2005, 2008, 2015, 2018”, a notat Viorel Cernăuțeanu.

Șeful IGP a oferit și un bilanț actualizat al victimelor, menționând că trei cazuri sunt deja stabilite cu certitudine, iar în alte trei situații ancheta este în plină desfășurare. „Trei victime sunt stabilite clar. În cazul altor trei victime, se lucrează. În total, șase victime”, a menționat Cernăuțeanu.

Potrivit oamenilor legii, principalul suspect ar fi omorât mai multe persoane, iar corpurile neînsuflețite ale victimelor ar fi fost folosite pentru hrana animalelor de la ferma acestuia. Bărbatul se află acum în arest preventiv în penitenciar. Fiul acestuia a fost reținut în timp ce încerca să părăsească Republica Moldova.