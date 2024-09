Adopția vehiculelor electrice o ia pe un drum ocolit (analiză)

Adopția vehiculelor electrice (EV) începe să gâfâie pe măsură ce scade cererea. Volvo a renunțat la planurile de a produce exclusiv mașini electrice până în 2030, în timp ce Volkswagen își reduce capacitatea fabricii de baterii. Presiunea producătorilor chinezi crește, în timp ce UE anunță noi tarife vamale pentru a proteja producătorii auto europeni.

Volvo se așteaptă acum ca până în 2030 să aibă o gamă care va include modele hibride și nu doar vehicule electrice. Volvo Cars declară că, până în 2030, își propune ca între 90% și 100% din mașinile vândute să fie modele complet electrice sau plug-in hybrid, în timp ce până la 10% vor fi așa-numitele mild hybrid, în care energia electrică completează doar motorul cu combustie. În timp ce compania consideră că echilibrul dintre vehiculele complet electrice și cele hibride plug-in reprezintă portofoliul potrivit, piața pare să indice o concluzie ușor diferită. În luna iulie, vânzările de vehicule electrice din UE au scăzut cu aproape 11%, iar vânzările de vehicule plug-in hibride au scăzut cu peste 14% comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit celui mai recent raport al ACEA – Asociația Constructorilor Europeni de Automobile. Singurul segment care a crescut a fost cel al vehiculelor hibride, cu vânzări în creștere cu peste 25%. Acest lucru este în concordanță cu tendința mai largă a vânzărilor de anul acesta, cu o scădere a vânzărilor de EV 0,4%, și a celor de PHEV cu 4%, în timp ce modelele hibride au crescut cu 22%. Acest lucru arată că, deși recunosc avantajele electrificării, consumatorii nu sunt pregătiți să plătească mai mult pentru achiziționarea unui EV sau diferența de preț pentru un PHEV.

Vânzările de vehicule electrice în România au înregistrat o scădere mai mare ca urmare a reducerii subvențiilor. În primele șapte luni ale anului, vânzările de EV-uri au scăzut cu 20%, iar vânzările de modele hibride au crescut cu 43% față de anul trecut. Dar dacă ne uităm în special la luna iulie, vânzările de mașini electrice au scăzut cu 40%, în timp ce vânzările de vehicule hibrid au crescut cu 71%, cea mai mare creștere din UE.Redimensionarea planurilor privind vehiculele electrice a fost evidentă la Ford, care și-a redus bugetul de dezvoltare cu 12 miliarde de dolari. Mercedes-Benz, deși anterior își propunea să fie pe jumătate electrificat până în 2025, acum vede atingerea acestui obiectiv până în 2030, dar numai dacă piața va permite acest lucru. Volkswagen reduce la jumătate capacitățile planificate ale fabricilor de baterii, menționând că planurile vor evolua în funcție de cererea pieței pentru vehiculele electrice. De asemenea, ia în considerare închiderea unei fabrici mari de vehicule și a unei fabrici de componente din Germania, în mare parte din cauza concurenței din partea rivalilor chinezi. De asemenea, Toyota își reduce planurile de producție de vehicule electrice de la obiectivul inițial de 1,5 milioane de vehicule electrice până în 2026 la 1 milion de unități. Conform unui studiu al Boston Consulting Group, potențialii cumpărători din SUA care iau în considerare ideea de a opta pentru un vehicul electric pentru următoarea lor achiziție doresc trei lucruri principale: timpi de încărcare scurți cu stații de încărcare amplasate convenabil, o autonomie de peste 560 km și să plătească aproximativ 50.000 de dolari pentru o mașină nouă. În timp ce partea cu stațiile de încărcare este complicată, producătorii tradiționali de automobile au probleme și cu costurile de producție. Studiul estimează că, în prezent, companiile auto tradiționale pierd aproximativ 6.000 de dolari pentru fiecare EV pe care îl vând efectiv cu 50.000 de dolari, după luarea în considerare a creditelor fiscale pentru clienți. În plus, acestea vor putea să reducă doar jumătate din această diferență de costuri făcând alegerile tehnologice corecte și economii de scară, iar acest lucru le face vulnerabile la războiul prețurilor al producătorilor chinezi. Toate acestea plasează Tesla, cea mai deținută acțiune de către investitorii individuali de pe platforma eToro, într-o poziție mai bună. Compania este profitabilă și integrează stațiile de încărcare și vehiculele electrice sub același acoperiș. Deși concurența pe preț este dificilă, Tesla urmează o altă cale cu software-ul său Full Self Driving, care poate fi un diferențiator foarte puternic, deoarece compania a anunțat recent că noul modul va fi disponibil în Europa și China în T1 2025, în funcție de primirea aprobării de la organismele de reglementare. În acest an, în Europa asistăm la scăderi ale vânzărilor de mașini pe benzină și diesel și la o creștere considerabilă a celor de vehicule hibride. Acest lucru indică unele obstacole pe drumul către electrificare, dar călătoria continuă, deși pe un traseu diferit față de cel inițial, care include acum o tranziție treptată prin intermediul vehiculelor hibride, păstrând motoarele termice. _ Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro, are peste 20 de ani de experiență în domeniul serviciilor financiare și al investițiilor, precum și un background solid în jurnalism. A ocupat diferite poziții de conducere în zona de Corporate Banking în cadrul Raiffeisen Bank și OTP Bank, pentru a trece apoi .la consultanță în afaceri, lucrând pentru mai multe companii printre care și IBM România. Bogdan are un Executive MBA de la Asebuss și Washington University. Despre eToro Group eToro este o platformă de tranzacționare și investiții care le permite utilizatorilor să investească, să își împărtășească cunoștințele și să învețe. eToro a fost fondată în 2007 cu misiunea de a deschide piețele globale pentru ca toți cei interesați să poată tranzacționa și investi într-un mod simplu și transparent. În prezent, eToro este o comunitate globală cu peste 38 de milioane de utilizatori înregistrați în 75 de țări. Credem că există putere în schimbul de cunoștințe și că putem avea mai mult succes investind împreună. Așa că am creat o comunitate de investiții colaborativă, concepută pentru a vă oferi instrumentele de care aveți nevoie pentru a vă dezvolta cunoștințele și veniturile. Pe platforma eToro, utilizatorii pot deține o gamă largă de active tradiționale și inovatoare și pot alege cum să investească: pot tranzacționa direct, pot investi într-un portofoliu sau pot copia alți investitori. Pentru ultimele știri, puteți vizita centrul nostru media aici Atenționare privind exonerarea de răspundere Această comunicare este doar în scopuri de informare și educație și nu trebuie luată drept sfat pentru investiții sau recomandare personală, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde orice instrumente financiare. Acest material a fost pregătit fără a ține cont de vreun obiectiv de investiții anume al destinatarului sau de situația sa financiară și nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru promovarea cercetărilor independente. Orice referință la performanțele trecute sau viitoare ale unui instrument financiar, indice sau produs de investiții complex nu sunt și nu trebuie considerate a fi un indicator sigur pentru rezultate viitoare. eToro nu își asumă nicio răspundere că informațiile incluse în acest raport sunt în totalitate corecte și complete.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!