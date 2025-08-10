Internațional

Odesa: Explozii de mine marine pe plajele din Zatoka. Trei persoane au murit, după ce se scăldau în locuri interzise

Photo of Timpul.md Timpul.md10 august 2025
Tragedie pe plajele din Zatoka, acolo unde se odihnesc în număra mare și cetățenii moldoveni. Trei persoane au murit pe litoralul din Zatoka și Karolina-Bugaz, regiunea Odesa, după ce au explodat câteva mine marine. Poliția locală anunță că explozia a avut loc la 50 de metri de mal, într-o zonă aglomerată.

Tragedia a fost confirmată de șeful administrației militare regionale din Odesa, Oleg Kiper. Potrivit oficialului, un bărbat a murit la Karolina-Bugaz, iar un alt bărbat și o femeie pe litoralul din Zatoka. Potrivit autorităților, aceștia se scăldau în locuri interzise.

Administrația a reamintit că în regiune funcționează oficial 32 de zone sigure pentru scăldat, dintre care 30 în Odesa, și câte una în Ciornomorsk și Primorskoe, în raionul Ismail. Fiecare dintre acestea a trecut printr-un control complex, inclusiv verificarea existenței adăposturilor și absenței pericolului minelor atât pe uscat, cât și în apă.

