Record de vizitatori la Cetatea Soroca. Cei mai mulți turiști sunt din România

Record de vizitatori la Cetatea Soroca. Din aprilie, de când fortăreața și-a redeschis porțile pentru acest sezon, peste 20 de mii de turiști i-au pășit pragul. Administratorul obiectivului turistic spune că în acest an a crescut și ponderea străinilor care vin să vadă cetatea. Cei mai mulți turiști sunt din România.

O copie a sabiei lui Ștefan cel Mare, o reconstituire în miniatură a vieții de altă dată din cetate şi priveliști care îți taie respirația. Sunt câteva dintre amintirile pe care le iau cu ei vizitatorii Cetății Soroca.

Echipa noastră de filmare a surprins mai mulți turiștii veniţi din Italia şi Spania, care au avut parte de un tur ghidat în limba engleză.

„E foarte frumos, priveliștea este frumoasă, vedem de cealaltă parte frontiera cu Ucraina. Mi-a plăcut mult.”

„Trăiesc de 17 ani în Spania şi am venit cu soţul meu să îi arăt cetatea.”

În timpul verii, numărul vizitatorilor se dublează.

„Am venit din Franţa sunt plecată de 22 de ani şi am vrut să vizităm cetatea pentru că s-au făcut foarte multe renovări, m-a impresionat foarte mult. Şi exteriorul şi interiorul şi sabia lui Ştefan cel Mare.”

„Vin de la Cluj Napoca. Am venit la nişte prieteni care locuiesc în Cernăuţi. Ştim despre Cetatea Sorocii mă bucur că am ajuns aici, regimul comunist şi cortina de fier era în funcţiune nu speram, îmi doream dar nu aveam curajul să visez că voi călca pe meleagurile astea.Bunicul meu şi unchiul meu au luptat aici.”

„Cu prieteni din România am venit să vizităm Cetatea Sorocii pentru că într-adevăr este un loc istoric cu multe evenimente, s-a renovat un pic cetatea arată mai frumos.”

„Am venit special să vizitez Cetatea Sorocii, am rămas plăcut impresionat, am venit împreună cu prieteni, părinţii mei şi în viitorul apropiat o să mai vizităm.”

DUMITRU UNGUREANU, ghid: Avem tururi ghidate doar cu comandă în prealabil ca să putem programa cumva toate grupele. Deci, sunt disponibile în câteva limbi: germnaă, engleză, română şi rusă. Probabil pe viitor vom mai îmbunătăţi serviciile noastre, dar deocamdată doar astea sunt disponibile.

Preţul biletului de intrare este de 30 de lei pentru maturi şi de 10 lei pentru copii. Cetatea Soroca a fost închisă mai mulți ani pentru renovări, în cadrul proiectului Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui. Costurile au depășit 1,6 milioane de euro, iar 90% din bani au fost un grant al Uniunii Europene. În 2024, fortăreața a fost redeschisă.