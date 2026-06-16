Adrian Veștea refuză să își depună mandatul de premier desemnat al României

Premierul desemnat al României, Adrian Veștea, a refuzat să își depună mandatul până la termenul-limită stabilit de conducerea PNL, care a avertizat că ar putea iniția procedura de excludere din partid.

Deși liberalii i-au retras sprijinul politic, Veștea a anunțat că va continua discuțiile pentru formarea cabinetului de miniștri, mizând pe negocieri cu PSD, UDMR și grupul parlamentar PACE pentru a obține votul de învestitură în Parlament.

Adrian Veștea a menționat că nu își va depune mandatul indiferent de „presiunile” exercitate asupra sa, argumentând că România are nevoie de un Executiv funcțional și de stabilitate. El a subliniat că acceptarea desemnării nu reprezintă un „act ostil” la adresa PNL sau a președintelui partidului, Ilie Bolojan, și s-a arătat convins că echipa sa guvernamentală va obține votul de învestitură în Parlament.

Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat duminică pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, în condițiile în care nu a reușit să obțină sprijin parlamentar pentru formarea Guvernului.