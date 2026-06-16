Studiu: Numărul moldovenilor care citesc a scăzut în ultimii ani

Cititul devine o activitate tot mai rară în Republica Moldova. Potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică, doar 8,8% dintre persoanele cu vârsta de 15 ani și peste citesc în timpul liber într-o zi obișnuită.

Datele arată că femeile citesc mai des decât bărbații. Aproape 10% dintre femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Diferențe semnificative se observă și între mediul urban și cel rural: în orașe, 11,6% dintre locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar 6,4%.

Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, 15,7% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ 1,3 ore pe zi.

În schimb, persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani sunt cele care petrec cel mai mult timp citind. Cei care au acest obicei dedică în medie 1,5 ore pe zi lecturii, la egalitate cu persoanele de peste 65 de ani.

Studiul relevă însă și o tendință interesantă: deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut cu lectura a crescut. Dacă în 2012 aproximativ 11,1% dintre moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la 8,8%. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la o oră la o oră și 18 minute pe zi.

Datele fac parte din cercetarea „Utilizarea timpului”, realizată de Biroul Național de Statistică în perioada iulie-decembrie 2025. Studiul a analizat modul în care persoanele cu vârsta de 15 ani și peste își împart timpul pe parcursul unei zile, pe baza unui eșantion de peste 10.000 de locuințe din Republica Moldova.