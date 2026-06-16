Rezina: Un tată și-a găsit fiica decedată în grădină

O tânără de 15 ani a fost depistată fără semne vitale, în gospodăria familiei. Potrivit surselor PulsMedia, cazul a fost înregistrat la Meșeni, raionul Rezina, astăzi, 16 iunie.

Totodată, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Rezina, Elena Băetrău, a comunicat că la fața locului s-a deplasat grupa operativă pentru documentarea cazului și stabilirea circumstanțelor în care s-a produs tragedia.

„Cadavrul a fost îndreptat spre expertiza medico-legală, în vederea stabilirii cauzei exacte a decesului”, ne-a mai spus ofițerul de presă.

Polițiștii continuă cercetările, iar toate circumstanțele urmează a fi elucidate în cadrul procesului de documentare.