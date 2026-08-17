Adunarea Populară a declarat vacantă funcția de bașcan al Găgăuziei. Decizia a fost aprobată la ședința Legislativului de la Comrat, cu votul a 11 dintre 20 deputați prezenți.

Data alegerilor bașcanului urmează să fie decisă într-o altă ședință a Adunării Populare. Unul dintre scenariile discutate în spațiul public este ca scrutinul să aibă loc pe 15 noiembrie, concomitent cu alegerile noii componențe a organului legislativ din autonomie.

Anterior, chestiunea urma să fie examinată pe 31 iulie. Atunci, însă, ședința Adunării Populare nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum.

După ce Evghenia Guțul a fost reținută, apoi condamnată, atribuțiile bașcanului sunt exercitate de Ilia Uzun, care a devenit interimar. Ultimul a primit recent calificativul „nesatisfăcător” de la Adunarea Populară, care i-a evaluat activitatea.