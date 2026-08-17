Cadavrele găsite în lacul de la Dănceni rămân neidentificate: Se așteaptă expertiza

La mai bine de o lună de la descoperirea macabră în lacul de la Dănceni, unde au fost descoperite fragmente de corp ale două femei, identitatea acestora încă nu a fost stabilită. Oamenii legii așteaptă în continuare rezultatele expertizei medico-legale.

„Știu că încă se lucra, dar încă nu este nimic nou”, a declarat ofițerul de presă al Inspectoratului General al Poliției, Mariana Bețivu, pentru jurnaliștii radiomoldova.md.

Anterior, Poliția a stabilit că fragmentele găsite în lac, unele dintre ele fiind puse în saci sau plase și legate cu cărămizi, aparțin unor femei. Una dintre victime ar fi avut între 20 și 30 de ani, iar cea de-a doua – între 60 și 70 de ani. Anchetatorii verifică inclusiv dacă între cele două femei ar fi existat o legătură de rudenie. Procesul de identificare este îngreunat de faptul că nu au fost găsite toate părțile corpurilor. Poliția estima anterior că femeile ar fi putut fi ucise în intervalul de două luni care a precedat descoperirea fragmentelor.

Oamenii legii încearcă să stabilească atât circumstanțele în care acestea au murit, cât și modul în care rămășițele au ajuns în lac. Poliția a făcut apel la cetățeni să anunțe autoritățile dacă au persoane apropiate dispărute în ultimele două luni, în special în cazurile în care dispariția nu a fost raportată anterior. Informațiile ar putea ajuta la identificarea victimelor.

Cazul a ieșit la iveală pe 12 iulie, după ce un pescar a observat fragmente de corp uman în apa lacului de la Dănceni și a alertat Poliția. La fața locului au intervenit experți criminaliști, medicul legist și polițiști din cadrul grupului operativ de investigații.