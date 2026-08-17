Moldoveni reținuți într-un jaf de 9 milioane de euro în Italia / Sunt acuzați că au furat tablouri de Cézanne, Renoir și Matisse

Nouă cetățeni ai Republicii Moldova sunt cercetați în Italia, iar cinci dintre ei au fost reținuți, în legătură cu furtul a trei tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Henri Matisse. Operele, evaluate la peste nouă milioane de euro, au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma.

Tablourile au fost furate în noaptea de 22 spre 23 martie de la muzeul Fondazione Magnani Rocca din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Potrivit presei internaționale, toate cele trei lucrări au fost recuperate de carabinierii din unitatea pentru protejarea patrimoniului cultural.

Este vorba despre „Tasse et plat de cerises” („Ceașcă și farfurie cu cireșe”), de Paul Cézanne, „Les Poissons” („Peștii”), de Pierre-Auguste Renoir, și „Odalisque sur la terrasse” („Odalisca pe terasă”), de Henri Matisse. Valoarea totală a operelor este estimată la peste nouă milioane de euro.

Potrivit presei internaționale, suspecții ar face parte dintr-o grupare de crimă organizată, bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți, transmite IPN. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de zeci de mii de euro.

Cele trei tablouri au fost găsite în posesia unuia dintre suspecți, în timpul unor percheziții dispuse de procurori în provincia Parma și în cele învecinate.