Avioane F-16 românești la parada din 27 august? Precizările Ministerului Apărării

Ministerul Apărării dezminte informațiile apărute în mediul online potrivit cărora trei avioane F-16 românești ar urma să survoleze Piața Marii Adunări Naționale pe 27 august, în timpul paradei militare dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova. Reprezentanții instituției precizează că programul evenimentului nu prevede, în general, survolări ale aeronavelor.

În ultimele zile, pe rețelele sociale au fost distribuite mai multe postări în care se afirmă că trei avioane F-16 din România ar urma să participe la evenimentele organizate la Chișinău cu ocazia Zilei Independenței.

Informațiile au circulat inclusiv pe Facebook, TikTok și Instagram, fiind prezentate drept un presupus „semn de respect pentru cei care au luptat pentru independența țării”.

Una dintre postări a fost distribuită și pe pagina de Facebook a unei antreprenoare din Republica Moldova.Contactat de jurnaliști, purtătorul de cuvânt al Armatei Naționale, Marin Butuc, a declarat că informațiile sunt false.

„Este un fals. Informația potrivit căreia parada va include avioane F-16 de proveniență românească nu este adevărată. De altfel, parada nu prevede, în general, scenarii care să includă survolări”, a precizat Marin Butuc.

Republica Moldova marchează, pe 27 august 2026, 35 de ani de la proclamarea independenței. Cu această ocazie, în Piața Marii Adunări Naționale urmează să fie organizată o paradă militară.