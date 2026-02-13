Judecătorul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații

Curtea de Apel Chișinău l-a recunoscut vinovat pe judecătorul Aureliu Postică de fals în declarații, prin decizia pronunțată la 12 februarie 2026. Totuși, magistratul a fost eliberat de pedeapsa penală, ca urmare a intervenirii termenului de prescripție.

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a admis apelul declarat de procurorul anticorupție Ina Frunză-Bargan împotriva sentinței Judecătoriei Hâncești, sediul Central, din 5 august 2024, prin care Postică fusese achitat. Curtea de Apel a casat integral sentința și a pronunțat o nouă hotărâre.

Potrivit procurorilor, în perioada 2018–2021, exercitând funcția de judecător și având obligația declarării averii și intereselor personale, Aureliu Postică ar fi indicat intenționat date eronate privind veniturile soției sale, majorând nejustificat sumele declarate. Diferențele invocate de acuzare s-ar ridica la aproximativ 900 de mii de lei pe parcursul celor patru ani.

„Atât în cadrul întregului proces inițiat în privința sa, atât la etapa urmăririi penale, cât și la etapa judiciară, Aureliu Postică a declarat că nu recunoaște vinovăția în comiterea faptei imputate, afirmând cu toată certitudinea că nu a inclus nici date false, nici incomplete în declarațiile pe venit și interese personale pentru anii 2018-2021, iar acuzațile aduse sunt abuzive și eronate, derivând dintr-o cauză penală pornită de Procuratura anticorupție în temeiul unei acuzații de pretinsă îmbogățire ilicită la fel de nefondată și falsă”, se arată în decizia Curții de Apel.

Decizia Curții de Apel Chișinău este executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la comunicarea hotărârii motivate.

Postică a candidat la funcția de membru al CSM, dar nu a promovat evaluarea integrității de două ori.

În septembrie 2022, procurorul general interimar de atunci, Dumitru Robu, a solicitat acordul Consiliului Superior al Magistraturii pentru efectuarea unei percheziții în privința judecătorului Postică, suspectat de îmbogățire ilicită. Ca urmare, Postică a fost suspendat din funcție.

În martie 2023, magistratul a fost scos de sub urmărire penală, iar dosarul privind îmbogățirea ilicită a fost clasat de Procuratura Anticorupție. Ulterior, la 23 martie 2023, printr-un răspuns semnat de președinta interimară a CSM, Nina Cernat, suspendarea a fost revocată, iar judecătorul a fost repus în toate drepturile deținute anterior.