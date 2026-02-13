Două garaje, demolate într-un sector din capitală. Erau amplasate neautorizat

Întreprinderea Municipală pentru Servicii Locative din sectorul Rîșcani a intervenit pe o stradă din capitală.

Intervenția a avut loc pe str. Nicolae Dimo, 29/4, pentru demolarea forțată a două garaje. Acțiunea face parte din planul de eliberare a terenurilor publice municipale ocupate ilegal și fără careva acte permisive. În cazul în care proprietarii nu se conformează benevol legislaţiei în vigoare, garajele sînt evacuate forțat cu restituirea cheltuielilor din partea deținătorilor.