Referendumul pentru demiterea primarului din Bălți a eșuat

Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, rămâne în funcție, după ce proiectul fracțiunii Partidului Socialiștilor privind inițierea unui referendum de demitere nu a întrunit numărul necesar de voturi în Consiliul Municipal Bălți. Este a doua tentativă de acest fel, după ce o inițiativă similară, lansată în primăvara anului 2025, a fost declarată nevalidă.

În cadrul ședinței de astăzi, consilierii au fost invitați să participe la un vot secret. Buletinele au fost distribuite, însă doar 16 aleși locali le-au ridicat. Dintre aceștia, 11 au votat pentru inițierea referendumului, doi s-au pronunțat împotrivă, iar trei s-au abținut. Pentru aprobarea proiectului erau necesare cel puțin 24 de voturi.

„Sunt gata să răspund în fața bălțenilor, uitându-mă la ei în ochi, așa cum am făcut-o zi de zi.”, a comentat Alexandr Petkov, primarul de Bălți.

Fracțiunea PAS și reprezentanții Partidului Nostru au anunțat că nu vor susține inițiativa, optând pentru abținere.

„Partidul Socialiștilor au încercat-o prin diferite metode. Când erau mai mulți, au încercat cu declarații către CEC, să scoată primarul de Bălți pentru că nu le convine. Le convineau doar pungile cu calendar pe ele, de culoare neagră”, a spus Eduard Pleșca, consilier municipal, Partidul Nostru.

„Lăsați războaiele sterile și haideți să ne așezăm la masa de discuții. Noi cei de la PAS ne-am săturat să fim niște „terpile” în Consiliul Municipal Bălți.”, a declarat Victor Rusu, consilier municipal, PAS.