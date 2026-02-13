Apa, un lux pentru patru din zece moldoveni. Ce soluție a găsit satul Măcărești

În Republica Moldova, aproape patru din zece oameni nu au acces la apă potabilă. Chiar dacă râurile Prut și Nistru traversează țara, apa bună de băut rămâne, pentru multe comunități, un lux. Satul Măcărești din raionul Ungheni știe asta prea bine.

„Aveam fântână, dar apa nu era bună de băut. Căram găleți, mergeam departe. Acum… e o mare diferență. Apa vine din România și e bună. Nu putem decât să mulțumim”, au spus Ludmila și Aurelia Ganga.

Pentru locuitorii din Măcărești, apa de la robinet nu a venit ușor. A venit după ani de așteptare și după un proiect de peste 3 milioane de euro, implementat prin Agenția de Dezvoltare Regională. Apeductul aduce apă din municipiul Iași. Lucrările au început în 2014 și s-au încheiat abia în 2022.

„O aduceam cu căruța, cu butoaie. Stăteam la rând. Acum curge apă la robinet. E curată, bună. Viața e mai ușoară”, a spus localnic, Boris Goian.

Apa nu este gratuită. Este cumpărată din România de la compania ApaVital Iași. Prețul de achiziție este de 16 lei moldovenești pentru un metru cub. După transport, distribuție și întreținerea rețelei, oamenii plătesc un tarif final de 31 de lei.

„Pentru mâncare e cea mai importantă. Nu mai face calcar. Înainte căram apă kilometri întregi doar ca să avem ce bea”, – a comentat Zinaida Pântea.

Paradoxal, Măcăreștiul se află chiar pe malul Prutului. Apa trecea pe lângă sat, dar nu ajungea în pahare.

„Problema apei e din anii ’60. Prutul era folosit ca apă tehnică, pentru irigații. Nimeni nu s-a gândit atunci la stații de epurare pentru oameni”, afirmă primarul de Măcărești, Sergiu Manciu.

Potrivit șefului Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, Oleg Secrieru, infrastructura de alimentare cu apă este modernă și corespunde standardelor necesare. Astăzi, sistemul funcționează și oferă acces sigur la apă potabilă pentru localitățile conectate.

„Avem o conductă magistrală de 30 de kilometri, rețele interioare de încă 24 de kilometri, stații de pompare, castele de apă și rezervoare”, a declarat șef direcție management implementării proiectelor ADR Centru, Oleg Secrieru.

Apeductul poate furniza 4 mii de metri cubi de apă pe zi, suficient pentru aproape 40 de mii de persoane. Pe partea română, investiția a fost de 800 de mii de euro, iar calitatea apei este monitorizată constant.

„Apa e prioritară. Canalizarea va veni pas cu pas. Este un serviciu care costă și oamenii trebuie să fie pregătiți pentru asta. Așa e peste tot”, afirmă directorului APA Vital M, Ion Stoian.

13 localități din raioanele Ungheni și Nisporeni sunt conectate la apa din Iași. Peste 12 mii de oameni beneficiază de acest sistem. Apa din România nu vine gratis. Vine prin proiecte, prin investiții, prin facturi plătite. Dar vine sigur, curată și constant.