Afacere cu țigări de contrabandă: Un lot de peste 1.300.000 lei, ridicat din gospodăriile a doi suspecți

Peste 600.000 de țigări, estimate la peste 1,3 milioane de lei, au fost ridicate de ofițerii INI și procurorii PCCOCS în cadrul unei anchete privind o presupusă schemă de contrabandă.

Potrivit Poliției, în dosar sunt cercetați mai mulți bărbați din Chișinău și din nordul Republicii Moldova, cu vârste cuprinse între 41 și 57 de ani. Aceștia sunt bănuiți că ar face parte dintr-un grup infracțional implicat în contrabanda cu produse din tutun.

Oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile suspecților, în automobilele acestora și în alte spații de depozitare. În urma descinderilor au fost ridicate țigările care, potrivit autorităților, urmau să fie introduse ilegal în circuit și nu erau însoțite de actele de proveniență necesare.

Investigațiile continuă.