Afacere dubioasă în curtea Ambasadei Coreei de Nord: bloc de locuințe închiriat pe sub masă de zeci de ani

Un bloc de protocol aflat chiar în curtea Ambasadei Coreei de Nord din București a devenit, în timp, o afacere imobiliară profitabilă, derulată într-un mod cel puțin controversat. Clădirea, care are 25 de apartamente și un bar la parter, a fost închiriată unei firme românești, iar aceasta a subînchiriat spațiile mai departe către zeci de persoane fizice și companii private. Printre chiriași se numără și Alexandru Munteanu, candidat la funcția de premier, care susține că nu știa că imobilul aparține unui stat străin.

Contractul care a stat la baza acestei afaceri a fost semnat în 2011 între Ambasada Coreei de Nord și compania administrată de Marius Iliev. Înțelegerea, valabilă pe 49 de ani, prevedea o chirie lunară de 10.000 de euro, bani care urmau să intre direct în conturile ambasadei. Practic, un imobil diplomatic a devenit sursa unor venituri private, printr-o schemă de subînchiriere pe termen lung, fără ca autoritățile române să intervină.

Situația este și mai complicată din cauza statutului juridic al terenului. Deși clădirea se află în curtea ambasadei nord-coreene, terenul pe care este amplasată aparține statului român, fiind cedat ambasadei încă din anul 1977. Deși plățile către ambasadă au fost între timp suspendate, afacerea nu s-a oprit, iar imobilul continuă să genereze venituri pentru terți, în afara oricărui control fiscal clar.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, nicio reacție oficială privind legalitatea contractului sau eventuala încălcare a regimului diplomatic. Experți în drept internațional atrag atenția că, deși ambasadele beneficiază de imunitate, acest statut nu poate fi folosit pentru activități comerciale care nu au legătură cu misiunea diplomatică. Mai mult, legislația românească interzice exploatarea economică a terenurilor aparținând statului fără un cadru legal clar.

Afacerea ridică numeroase semne de întrebare și pune presiune asupra autorităților române, care ar trebui să clarifice statutul juridic al imobilului și să verifice dacă s-au produs încălcări ale regimului diplomatic sau fiscal. Cazul este cu atât mai delicat cu cât implică o ambasadă a unui regim izolat internațional și persoane cu profil public în România.