Atac cu dronă asupra unei grădinițe din Harkov: 48 de copii salvați în ultimul moment

O grădiniță din Harkov a fost lovită în plin de drone kamikaze Shahed lansate de armata rusă, într-un atac care putea să se transforme într-un masacru. În clădire se aflau 48 de copii, iar tragedia a fost evitată doar datorită reacției rapide a personalului. Educatoarele și angajații instituției i-au coborât pe micuți în adăpostul antiaerian cu doar câteva minute înainte de impact. Explozia a distrus complet etajul al doilea, iar bucăți de tencuială și geamuri sparte au fost aruncate zeci de metri în jur.

Atacul s-a produs în cursul dimineții, când copiii participau la activități obișnuite. Alarma aeriană a fost declanșată cu scurt timp înainte ca dronele să lovească clădirea, iar personalul a reușit să acționeze într-un timp record. Autoritățile locale au confirmat că mai multe persoane au fost rănite, iar un muncitor aflat în curte a murit pe loc. Salvatorii au intervenit rapid, iar echipele de geniști au securizat zona pentru a preveni alte explozii.

Imaginile surprinse la fața locului arată proporțiile distrugerii: fațada clădirii este făcută zob, acoperișul a cedat, iar etajul superior nu mai poate fi folosit. În jur, terenul de joacă al copiilor este acoperit de resturi și bucăți de metal provenite din dronă. Martorii spun că explozia a fost atât de puternică, încât s-a simțit în tot cartierul.

Autoritățile ucrainene au calificat atacul drept o „crimă de război” și o dovadă clară că bombardamentele asupra civililor nu sunt accidente, ci parte a unei strategii deliberate de teroare. „Când lovești o grădiniță, nu mai există scuze. Este teroare pură”, a declarat un oficial local. Procurorii militari au deschis o anchetă, iar Kievul a cerut din nou sprijin suplimentar pentru apărarea antiaeriană.

Comunitatea internațională a reacționat prompt. Ambasadori și organizații internaționale au condamnat atacul, subliniind că loviturile deliberate asupra infrastructurii civile — mai ales asupra copiilor — încalcă flagrant dreptul internațional umanitar. Ucraina cere insistent mai multe sisteme de apărare aeriană pentru a proteja orașele de atacurile cu drone și rachete, devenite tot mai frecvente în ultimele luni.