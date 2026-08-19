AGEPI rămâne fără director. Iulian Iorga, eliberat de la șefia Agenției la nici 3 luni de la numire

Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) rămâne fără director, după ce Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, demisia lui Iulian Iorga din funcție. „Trebuie să facem ordine acolo”, a comentat, în context, premierul Vasile Tofan.

„Se propune eliberarea lui Iulian Iorga din funcția de director al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, din data de 21 august, în baza cererii de demisie. Iulian Iorga a avut o responsabilitate deosebită de a conduce Agenția, cu un rol foarte important pentru mediul de afaceri, pentru economie și pentru creație. Îi mulțumesc în numele întregii echipe a Ministerului Justiției pentru munca depusă, pentru contribuția sa și pentru buna colaborare în această perioadă. Îi doresc mult succes în continuare. Pe perioada respectivă se desemnează Natalia Mogol, directoare adjunctă a AGEPI, cu atribuțiile de exercitare a funcției de director din data de 24 august ”, a menționat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari.

„Trebuie să facem ordine acolo, în special în ce ține de drepturile de autor. Important subiect”, a declarat premierul Tofan.

Iulian Iorga a fost numit director al AGEPI (Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova) de către Guvern, din data de 24 mai 2026. Iulian Iorga este avocat licențiat și reprezentant autorizat în domeniul proprietății intelectuale.