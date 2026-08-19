Percheziții anticorupție la adjunctul șefului biroului președintelui Ucrainei: vizați sunt și alți oficiali

Percheziții în Ucraina! Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Biroul Specializat al Procurorului Anticorupție (SAPO) au anunțat pe 19 august că desfășoară o „operațiune specială pentru a expune o organizație criminală”.

Persoane vizate, potrivit primelor date

Agențiile de aplicare a legii au declarat că organizația a acționat sub conducerea deputaților populari actuali și foști ai Ucrainei și cu participarea unor oficiali de rang înalt ai biroului Președintelui Ucrainei. Numele nu sunt precizate, NABU și SAP au promis însă să anunțe date mai târziu.

Potrivit deputatului popular al Verkhovna Rada Oleksiy Honcharenko, percheziția a avut loc la adjunctul șefului președintelui, Iryna Mudra, relatează publicația MEDUZA. El nu oferă alte detalii despre caz.

Zvonurile despre Iryna Mudra au fost relatate pe surse și de ziarul ucrainean Kyiv Independent, care are surse în rândul forțelor de ordine și de securitate.

Președintele Ucarinei, Volodimir Zelenski, a numit-o pe Iryna Mudra adjunct al șefului biroului președintelui în martie 2024. Anterior, Mudraya a fost viceministru al justiției.

Publicația „Mirror Weekly” scrie că, pe lângă Mudra, ancheta NABU și SAP îl privește și pe deputatul fostului partid al Platformei Opoziției – Pentru Viață Vadym Stolar și pe fostul deputat al Verkhovna Rada Maksym Mykytas. De asemenea, sunt implicați în caz oficiali ai Ministerului Justiției și reprezentanți ai Sense Bank (fostă Alfa-Bank Ucraina).

Operațiunea „Forrest Gump”

Operațiunea a fost numită „Forrest Gump”. NABU a publicat un fragment dintr-o înregistrare audio a conversațiilor pârâților, care menționează „cele patru pungi” și biroul președintelui.

„Avem ‘salvarea soldatului Ryan’. Doar un prost poate pune pe seama copiilor săi furtul banilor și plata pentru studii. De aceea Forrest Gump”, spune și vocea de pe înregistrare.