Agricultorii din toată țara, cu protest la ușa Guvernului. Slusari: „Dacă vrem în UE, trebuie să renunțăm la dublele standarde”

Asociația Forța Fermierilor organizează un protest de avertizare în fața Guvernul Republicii Moldova, acuzând autoritățile de „lipsa acțiunilor suficiente” pentru soluționarea problemelor din agricultură. Acțiunea vine după ce agricultorii au transmis conducerii țării, pe 27 aprilie 2026, o listă de revendicări ce vizează sprijin financiar și aplicarea standardelor europene în sectorul agricol.

Alexandr Slusari: Timp de două luni am avut discuții și cu ministra Agriculturii și Finanțelor, dar și pe platforma Comisiei Agricultură, însă am înțeles că sunt dialoguri de dragul dialogurilor.



Dacă vrem să aderăm la UE, trebuie să renunțăm la duble standarde.