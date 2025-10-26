Sandu: Procesul de aderare al Moldovei la UE, blocat din cauza Ungariei

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că țara noastră este pregătită să înceapă următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, însă procesul este temporar blocat din cauza refuzului Ungariei de a permite avansarea Ucrainei pe același parcurs.

Șefa statului a subliniat că autoritățile de la Chișinău își propun o aderare deplină la Uniunea Europeană, respingând ideea unei „integrări limitate” fără drept de veto.

„Nu am discutat despre o astfel de variantă. Bineînțeles, ne dorim să devenim membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene”, a precizat Maia Sandu.

Ea a adăugat că eforturile autorităților sunt concentrate pe alinierea legislației naționale la standardele europene și pe îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor: „Este un efort uriaș, un front invizibil, dacă vreți, pe care cetățenii nu îl văd întotdeauna, dar care este esențial. Trebuie să ajustăm cadrul legal la cel european și, în același timp, să soluționăm problemele imediate ale oamenilor, să impulsionăm dezvoltarea economică, chiar și în contextul incertitudinii create de războiul din Ucraina. Avem mult de muncă, dar suntem determinați și avem sprijinul Parlamentului — ceea ce contează cel mai mult.”

Întrebată dacă există posibilitatea ca Republica Moldova să fie separată de Ucraina în procesul de aderare, președintele a afirmat că Uniunea Europeană promovează un proces bazat pe merit.

„Corect ar fi ca ambele țări să avanseze simultan, pentru că așa prevede Uniunea Europeană. Este un proces meritocratic. Atât Moldova, cât și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele, fapt confirmat de Comisia Europeană. Sper foarte mult ca, în scurt timp, să se găsească o soluție care să permită ambelor țări să treacă la următoarea etapă”, a conchis Maia Sandu.