Rusia zguduie lumea cu „Burevestnik” — racheta cu propulsie nucleară

Rusia ridică miza în cursa înarmării globale. Moscova a anunțat că a finalizat testarea uneia dintre cele mai controversate și temute arme din arsenalul său: racheta strategică „Burevestnik”, echipată cu propulsie nucleară. Testul a avut loc pe 21 octombrie, iar autoritățile militare susțin că a fost un succes total.

Potrivit șefului Statului Major, Valeri Gherasimov, racheta a zburat neîntrerupt timp de 15 ore și a parcurs 14.000 de kilometri. Mai mult, a reușit să treacă peste orice sistem antirachetă existent, ceea ce ridică semne majore de îngrijorare la nivel internațional. Oficialii ruși prezintă această armă ca fiind invincibilă în fața scuturilor de apărare ale Occidentului.

Anunțul vine într-un moment în care tensiunile internaționale ating cote alarmante, iar echilibrul fragil al securității globale pare tot mai vulnerabil. „Burevestnik” nu este doar o rachetă cu rază intercontinentală, ci și un simbol al ambițiilor Kremlinului de a-și consolida puterea militară și poziția strategică în fața NATO.

Comunitatea internațională privește cu îngrijorare acest pas, care poate reaprinde o nouă cursă a înarmării nucleare. Statele occidentale avertizează că astfel de demonstrații nu fac decât să destabilizeze și mai mult situația globală.

Specialiștii în securitate atrag atenția că acest tip de armă ridică și riscuri majore de mediu, dată fiind propulsia nucleară. Orice incident ar putea avea consecințe catastrofale, nu doar militare, ci și ecologice.