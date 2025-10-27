Podul peste Prut prinde contur — Ungheni devine poarta unei noi legături cu România

Lucrările la podul peste Prut de la Ungheni avansează rapid, marcând o etapă importantă în conectarea infrastructurii dintre Republica Moldova și România. Șantierul progresează vizibil pe ambele maluri ale râului, iar autoritățile dau asigurări că proiectul este în grafic și că termenul de finalizare poate fi chiar devansat.

Pe partea moldovenească, au fost deja executate radierele pentru culee, iar în prezent se toarnă planșeele de beton care vor susține structura viitorului pod. Aceste lucrări reprezintă fundația principală a construcției, oferind stabilitate și rezistență în fața traficului intens prognozat.

De partea cealaltă a Prutului, în România, se pun bazele pilonilor de susținere și se lucrează la planșeele de legătură. Aceste elemente vor asigura continuitatea traficului între cele două state, creând o arteră strategică pentru comerț, transport și mobilitate regională.

Autoritățile din ambele țări susțin că proiectul avansează conform planului, fiind una dintre investițiile prioritare pentru integrarea mai profundă a Republicii Moldova în rețelele europene de infrastructură. O deschidere etapizată a circulației este estimată pentru anul 2026.

Specialiștii subliniază că acest pod nu va fi doar o infrastructură rutieră, ci și un simbol al legăturilor politice, economice și culturale dintre Chișinău și București. Construcția este finanțată în mare parte din fonduri europene și reprezintă un pas strategic spre apropierea Moldovei de Uniunea Europeană.