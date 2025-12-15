Eurovision închide lista ţărilor participante în 2026. Cel mai mic număr din ultimele două decenii / Moldova şi România revin în concurs

Uniunea Europeană de Radiodifuziune şi Televiziune (EBU), care organizează concursul muzical Eurovision, a prezentat lista ţărilor care vor participa la cea de-a 70-a ediţie, ce va avea loc în luna mai la Viena, în Austria.

Anul acesta, apelul la boicot al mai multor ţări, după confirmarea participării Israelului, a afectat competiţia, notează News.ro. Astfel, concurenți din 35 de țări se vor lupta pentru a-i succeda contratenorului JJ, câştigătorul austriac al Eurovision 2025. Este cel mai mic număr de țări participante din 2004.

În ultimele săptămâni, cinci ţări au anunţat că vor boicota concursul şi nu vor merge în Austria: Spania, Irlanda, Islanda, Olanda şi Slovenia. Astfel, ele îşi manifestă opoziţia faţă de includerea controversată a Israelului şi denunţă situaţia umanitară din Fâșia Gaza.

EBU anunţă în schimb că trei ţări revin în competiţie: Bulgaria, România şi Republica Moldova, absente de trei, doi şi, respectiv, un an, în special din motive financiare. Astfel, în concurs vor fi cu două ţări mai puţin decât anul trecut.

Chiar dacă absenţa Spaniei, membră a Big Five, cei mai mari cinci contribuabili, care nu a lipsit până acum de la nicio ediţie a Eurovision din 1961, sau a Olandei, care a câştigat concursul de cinci ori şi face parte din ţările fondatoare ale concursului, va marca ediţia din 2026.

Lista ţărilor participante la Eurovision 2026:

Albania

Armenia

Australia

Austria

Azerbaidjan

Belgia

Bulgaria

Croaţia

Cipru

Cehia

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franţa

Georgia

Germania

Grecia

Israel

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Malta

Moldova

Muntenegru

România

Norvegia

Polonia

Portugalia

San Marino

Serbia

Suedia

Elveţia

Ucraina

Marea Britanie