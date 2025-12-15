Profesorii anunță proteste pentru 16 decembrie: „Avem dreptul la un salariu echitabil!”

Profesorii anunță protest în ziua de 16 decembrie. „Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice din toată țara vor ridica o foaie albă curată – simbol al demnității și al viitorului încă nescris și vor citi cu voce tare Articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil”, se menționează în comunicatul Federației Sindicale a Educației și Științei.

„Stimați colegi,

Marți, 16 decembrie, în instituțiile educaționale din țară, membrii FSEȘ vor organiza o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil”

Profesorii și angajații din educație și cercetare aleg verticalitatea și responsabilitatea, cerând guvernării soluții urgente pentru sistemul educațional. Acțiunea are loc în ziua în care Comisiile parlamentare discută proiectul Legii Bugetului, pentru a transmite un mesaj clar: Educația nu poate fi ignorată. Cadrele didactice și angajații din educație vor organiza acțiuni sindicale de solidarizare și sensibilizare la locul de muncă, în timpul pauzelor, pentru a atrage atenția asupra problemelor acute din sistemul educațional.

Până la ora 11:30, cadrele didactice și științifice din toată țara vor ridica o foaie albă curată – simbol al demnității și al viitorului încă nescris și vor citi cu voce tare Articolul 43 din Constituția Republicii Moldova, care garantează dreptul la muncă și la un salariu echitabil. Acest gest comun transmite unitatea noastră și cheamă guvernarea să ne respecte.

Corpul didactic cere alocarea surselor financiare bugetare pentru majorarea cuantumului valorii de referință care ar păstra puterea de cumpărare și ar preveni creșterea discrepanței dintre salariul mediu din Educație și Cercetare și media pe Economie.

Educația este fundamentul viitorului Republicii Moldova. Demnitatea celor care formează generațiile de mâine nu poate fi negociată. FSEȘ cere guvernării să își asume responsabilitatea și să ofere soluții reale pentru un sistem educațional echitabil și sustenabil”, se menționează în comunicatul remis de Federația Sindicală a Educației și Științei.