Noul șef al MI6 avertizează asupra amenințărilor rusești în primul său discurs

Rusia încearcă să „intimideze, să semene panică și să manipuleze” Marea Britanie și aliații săi cu atacuri care nu ating pragul unui război total, a declarat noul șef al MI6.

Blaise Metreweli, prima femeie șefă a Serviciului Secret de Informații (SIS), a declarat că Marea Britanie „operează într-un spațiu între pace și război” și că toată lumea are responsabilitatea de a înțelege pericolele, deoarece „linia frontului este pretutindeni”.

În primul său discurs important, ea s-a concentrat luni și asupra războiului devastator al lui Vladimir Putin în Ucraina, acuzându-l că „trage de timp în negocierile” privind un acord de pace și avertizând că soarta Kievului este „fundamentală nu doar pentru suveranitatea și securitatea europeană, ci și pentru securitatea globală”.

Metreweli a spus că a ales să se concentreze pe Rusia.

„Cu toții continuăm să ne confruntăm cu amenințarea unei Rusii agresive, expansioniste și revizioniste, care caută să subjuge Ucraina și să hărțuiască NATO”, a afirmat ea.

Șeful MI6 a declarat că sprijinul acordat de Marea Britanie Ucrainei va continua, indiferent de acțiunile de blocare ale Moscovei.

Ea a semnalat, de asemenea, o creștere a numărului de agresiuni din „zona gri” – desfășurate în mod deliberat sub pragul conflictului armat convențional – pe care le-a atribuit Moscovei.

„Mă refer la atacurile cibernetice asupra infrastructurilor critice. Dronele care survolează aeroporturile și bazele militare. Activități agresive în mările noastre, deasupra și sub valuri. Incendii și sabotaje sponsorizate de stat. Propagandă și operațiuni de influențare care sparg și exploatează fracturile din cadrul societăților.”