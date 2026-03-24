VIDEO: Partidul Nostru a propus ca fiecare fracțiune parlamentară să fie reprezentată cu câte un membru la ședințele Comisiei pentru Situații Excepționale

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a propus ca fiecare fracțiune parlamentară să fie reprezentată cu câte un membru la ședințele Comisiei pentru Situații Excepționale, deoarece au oameni cu experiență și specialiști care pot contribui efectiv la rezolvarea crizei.

Propunerea a fost făcută în cadrul întâlnirii cu membrii Guvernului, unde s-a discutat instituirea stării de urgență în sectorul energetic, ca urmare a deconectării liniei electrice aeriene Isaccea–Vulcănești.

„Pentru a evita speculațiile legate de modul în care se procură, se gestionează și se administrează resursele, am venit către domnul prim-ministru și majoritatea parlamentară cu propunerea ca fiecare fracțiune să aibă câte un reprezentant la ședințele Comisiei pentru Situații Excepționale. Nu solicităm drept de vot, dar dorim să fim auziți. În astfel de situații, sunt convins că nu trebuie să existe separare între opoziție și guvernare”, a declarat Renato Usatîi.

El a subliniat că este nevoie de consolidarea eforturilor tuturor pentru a depăși criza creată și a contribui la evitarea unor situații similare pe viitor.

De menționat că defecțiunea liniei electrice Isaccea-Vulcănești a avut loc pe teritoriul Ucrainei.

„Am aflat la această ședință că acest atac nu a fost unul accidental, ci a vizat în mod special această linie. Astăzi toate cheltuielile trebuie să fie efectuate de statul Republica Moldova, deoarece este o distanță de 54 km, dintre care 40 km trec pe teritoriul Ucrainei. Dar fiind liniile noastre, banii azi trebuie să fie realocați. A fost o surpriză foarte tristă și neplăcută că a fost un atac intenționat!”, a declarat Renato Usatîi.