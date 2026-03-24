Ambasada României în Republica Moldova: România a acționat concret în domenii vitale pentru protejarea cetățenilor moldoveni, asigurarea cu energie electrică și apă potabilă

Ambasada României în Republica Moldova anunță că în ultimele 24 de ore, România a acționat din nou „rapid și hotărât pentru a proteja viața de zi cu zi a cetățenilor modloveni.”

„Am ajutat concret în două domenii vitale – asigurarea cu energie electrică și apă potabilă – într-un moment în care acțiunile agresive ale Rusiei în Ucraina au avut din nou un impact direct asupra populației de pe acest mal al Prutului. Atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina au scos din funcțiune linia electrică Isaccea–Vulcănești, pe unde vine electricitate sigură din România și Uniunea Europeană. În acest moment de criză, am intervenit pentru stabilitatea sistemului energetic al Republicii Moldova, astfel încât fiecare cetățean de pe acest mal al Prutului să aibă lumină în casă”, se precizează în comunicatul oficial, cu mențiunea că au fost activate cele patru linii electrice de 110 kV cu România, pregătite din anul 2025, „iar acestea si-au demonstrat eficiența, la fel ca în timpul blackoutului parțial din 31 ianuarie 2026”.

„Într-un context în care energia devine un instrument de presiune și destabilizare, reacția rapidă a României a însemnat continuitate și siguranță pentru cetățeni. Tot în aceste zile, acțiunile Rusiei au dus la poluarea râului Nistru și au pus în pericol accesul la apă potabilă pentru numeroase comunități. Și aici, România a răspuns fără întârziere, oferind expertiză, echipamente și soluții tehnice pentru monitorizarea și limitarea efectelor contaminării, contribuind direct la protejarea sănătății oamenilor. Acțiunile Rusiei nu sunt abstracte sau îndepărtate, ci afectează concret viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova – de la lumină și căldură, până la accesul la apă sigură. În fața acestor provocări, noi, România, suntem solidari și demonstrăm, prin fapte, cǎ intervenim rapid și eficient atunci când este nevoie. Un sprijin real, care face diferența în momente critice”, se mai precizează în comunicat.