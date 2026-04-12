Alegeri cruciale în Ungaria: Peter Magyar și Viktor Orban, mesaje de mobilizare

Peste 7,5 milioane de maghiari sunt așteptați duminică la urne într-un scrutin parlamentar crucial pentru viitorul țării și urmărit cu mare atenție în UE, la Washington și Moscova. Alegătorii au mers la vot încă de la prima oră, iar mobilizarea a crescut pe parcursul zilei, când s-au format cozi la multe secții atât din țară, cât și străinătate. A fost doborât record după record privind prezența. Lupta se dă între Fidesz-ul lui Viktor Orban și formațiunea Tisza a lui Peter Magyar, primul opozant care are șanse reale, potrivit sondajelor, să pună căpăt erei Orban și să schimbe conducerea de la Budapesta.

Prezență istorică

Peste 74,23% din alegători au votat până la ora 17.00 (ora 18.00, ora României), anunță presa maghiară. Este un nou record stabilit la alegerile din Ungaria. Au votat până la ora locală 17.00, adică cu două ore înainte de închiderea urnelor, mai mulți oameni decât au făcut-o toată ziua, la scrutinele anterioare.

Recordul anterior a fost stabilit la alegerile parlamentare din 2002, când au votat în întreaga zi 70,53% dintre alegători, scrie Telex. Publicația amintește că, în turul al doilea de atunci, a fost prezența ușor mai ridicată, însă scrutinul nu a mai fost organizat la nivel național, deci comparația se face cu primul tur.

Peter Magyar și Viktor Orban, mesaje de mobilizare

Cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, Peter Magyar și Viktor Orban au dat noi mesaje către alegători.

„Fiecare vot poate fi decisiv. Trebuie să tragem tare, ca totul să se termine acum. Votați și încurajați oamenii să voteze”, a scris liderul formațiunii Tisza pe Facebook.

De partea cealaltă, Viktor Orban a scris că „pacea și securitatea Ungariei pot să depindă astăzi de un singur vot”. „Astăzi trebuie să apărăm Ungaria, astăzi niciun patriot nu poate sta acasă”, a scris premierul Ungariei, care poate pierde puterea după 16 ani.

Mobilizare și în diaspora

Cozi uriașe nu sunt doar la secțiile din Budapesta, ci și la mai multe secții din diaspora.

De exemplu, la o secție din Haga coada se întinde pe câteva zeci de metri. Sunt cozi și în Milano, unde a votat și laureatul Nobel pentru Literatură, László Krasznahorkai, care a așteptat aproximativ două ore pentru a ajunge să-și exprime opțiunea. La fel, sunt cozi și la secții de votare din Londra.