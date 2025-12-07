Alegeri în Capitala României: prezență scăzută la urne

Doar 112.883 (6,26%) de bucureșteni s-au prezentat la urne duminică, 7 decembrie, până la ora 11.00, pentru a alege viitorul primar general.

La alegerile locale din iunie 2024, prezența în București la ora 11.00 a fost de 9,41% (170.381 votanți).

La alegerile locale din septembrie 2020, prezența în București la ora 11.00 a fost de 8,95% (162.911 votanți).

La nivel național, prezența la ora 11.00 este de 6,28% (139.297 alegători).

După tendința actuală, prezența la finalul zilei în București ar putea fi în jur de 30%. Viitorul primar general ar putea fi ales cu voturile a mai puțin de 10% din totalul bucureștenilor cu drept de vot.

1289 de secții în Capitală

Aproape 1.800.000 de bucureşteni cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-l alege pe cel care va conduce Primăria Capitalei până în anul 2028.

În Bucureşti, sunt organizate 1.289 de secţii de votare, cele mai multe în sectoarele 3 şi 6.

Astfel, în Sectorul 1 vor fi 166 de secţii, în Sectorul 2 – 202, în Sectorul 3 – 294, în Sectorul 4 – 189, în Sectorul 5 – 198, iar în Sectorul 6 – 240.

Candidații din București

Alegătorii vor avea pe buletin opt candidați distribuiți pe două file, plus încă unul pe a treia filă.

Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR),

Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD),

George Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT),

Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL),

Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS),

Liviu Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache (PNȚMM),

Gheorghe Macovei – Partidul România Mare (PRM),

Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit (PSDU),

Mihai Lasca – Patrioții Poporului Român (PPR),

Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune (PRA),

Anca Alexandrescu – Alianța electorală „Dreptate pentru București”,

Dan Trifu – candidat independent,

Eugen Orlando Teodorovici – candidat independent,

Gheorghe Nețoiu – candidat independent,

Vlad Gheorghe – candidat independent,

Angela Negrotă – candidat independent,

Filip Titian – candidat independent.