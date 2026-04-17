Primarul Capitalei, Ion Ceban, a criticat Ministerul Educației după ce un părinte din Cimișeni s-a plâns de toaleta din curtea școlii

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a criticat autoritățile după ce un părinte a arătat condițiile în care copiii din Cimișeni sunt nevoiți să meargă la WC afară.

„Realitatea în țară și corupții de la putere. Mesajul unui părinte despre condițiile în care copiii din Cimișeni sunt nevoiți să meargă la toaletă afară. Au aplicat la un proiect la Guvern, iar cei de acolo, marii experți adunați în comisie, le-au răspuns că proiectul nu ar avea impact și complexitate. Sănătatea copiilor noștri, pentru ei, nu are impact. Astfel de cazuri sunt în sute de localități, la instituțiile educaționale. Se laudă cu proiecte pe care le numesc „europene” și nu sunt în stare să facă toalete normale pentru copii, ca să nu mai meargă afară”, a scris Ion Ceban pe rețelele sociale.

Referitor la situația din Cimișeni, ministrul Educației a menționat că necesități sunt multe, iar autoritățile dau prioritate școlilor care vin cu proiecte tehnice.

„Anul acesta s-au depus 73 de cereri, am selectat 23, în limita celor 40 de milioane disponibile. Vom ajunge gradual peste tot inclusiv la Cimișeni, iar primarul să pună umărul la elaborarea proiectului tehnic, iar noi vom veni cu cele două milioane solicitate”, a conchis Dan Perciun.