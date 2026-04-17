Concertul Dianei Arbenina la Chișinău, anulat. Banii pentru bilete vor fi rambursați

Concertul cântăreței din Rusia, Diana Arbenina, programat pentru 26 aprilie la Chișinău, a fost anulat. Anunțul a fost făcut de organizatorii evenimentului, care au precizat că spectatorii își vor putea recupera banii pentru bilete.

Organizatorii au mai menționat că decizia a fost luată în urma recomandării Ministerului Culturii. Deocamdată nu se cunoaște numărul tichetelor vândute.

„Vă informăm că, în conformitate cu recomandările Ministerului Culturii al Republicii Moldova din 9 aprilie, concertul Dianei Arbenina și al trupei Nochnîe Snaiperî, planificat pentru 26 aprilie la Chișinău Arena, a fost anulat. Rambursarea biletelor va fi efectuată în termen de 14 zile”, se arată în anunțul publicat de organizatori.

Amintim că evenimentul era planificat pentru 26 aprilie, iar prețul unui bilet pornea de la 800 de lei.

Pe 12 aprilie, Ministerul Culturii a informat că mai multe concerte ce urmează a avea loc la Chișinău cu participarea artiștilor ruși sau cu conexiuni rusești au fost declarate „inoportune” din motive ce țin de securitatea statului și de pozițiile publice ale acestora privind războiul din Ucraina.