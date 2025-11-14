Alegeri locale noi: 14 noiembrie, ultima zi în care este permisă agitația electorală

Vineri, 14 noiembrie 2025, este ultima zi în care se permite agitația electorală pentru alegerile locale noi ce vor avea loc duminică, 16 noiembrie.

Potrivit Codului electoral, agitația este interzisă în ziua alegerilor și în ziua precedentă. În acest interval, candidații nu pot apărea la TV sau radio, iar autoritățile trebuie să înlăture materialele electorale din spațiul public. Interdicția nu vizează conținutul deja publicat online.

Concurenții electorali nu au voie să facă transferuri în sau din contul „Fond electoral”.

Continuarea agitației în perioada de interdicție constituie contravenție și se sancționează cu amenzi de până la 3000 de lei pentru persoane fizice, respectiv până la 7500 de lei pentru persoane juridice.

Afișajul electoral din locurile special amenajate va fi înlăturat până pe 15 noiembrie 2025.

Alegeri locale noi vor avea loc în 6 localități: Ustia (Glodeni), Natalievca (Fălești), Cremenciug (Soroca), Bașcalia (Basarabeasca), Călinești (Fălești) și orașul Leova.