Ludmila Lașcenova, președinta Comunității Ruse din Moldova, ar fi așteptat aproape nouă ore pentru a lua cuvântul la sedința de ieri a Parlamentului Republicii Moldova, pe pacursul căreia deputații au denunțat Acordul cu Federația Rusă privind funcționalitatea centrelor culturale.

Ludmila Lașcenova este o personalitate marcantă a vieții culturale și civice din Moldova. Ea a deținut funcții importante, printre care deputat în Sovietul Suprem al RSS Moldovenești și deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Totodată a fost decorată cu Ordinul Republicii și Ordinul de Onoare. Este deținătoare a titlului onorific „Om Emerit”.

Președinta Comunității Ruse este cunoscută pentru promovarea culturii ruse în Moldova. Reprezentanți ai comunității au criticat refuzul de a i se acorda cuvântul, considerând că astfel de situații reflectă o lipsă de respect față de persoane cu merite culturale și civice recunoscute.