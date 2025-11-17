Politică
Alegeri locale noi în șase localități: Peste 39% dintre alegători au votat
Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8.836 de alegători sau 39,06%.
În următoarele ore, CEC va recepționa procesele verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor.
Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea:
- Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 alegători (53,72%);
- Comuna Natalievca, raionul Fălești – 649 de alegători (44,48%);
- Comuna Cremenciug, raionul Soroca – 337 de alegători (52,74%);
- Satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 725 de alegători (25,73%);
- Comuna Călinești, raionul Fălești – 1 635 de alegători (41,24%);
- Orașul Leova, raionul Leova – 4 789 de alegători (38,50%).
„Atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar”, notează CEC.