Alegeri locale noi în șase localități: Peste 39% dintre alegători au votat

Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8.836 de alegători sau 39,06%.

În următoarele ore, CEC va recepționa procesele verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor.

Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea:

Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 alegători (53,72%);

Comuna Natalievca, raionul Fălești – 649 de alegători (44,48%);

Comuna Cremenciug, raionul Soroca – 337 de alegători (52,74%);

Satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 725 de alegători (25,73%);

Comuna Călinești, raionul Fălești – 1 635 de alegători (41,24%);

Orașul Leova, raionul Leova – 4 789 de alegători (38,50%).

„Atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar”, notează CEC.