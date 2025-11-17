Politică

Alegeri locale noi în șase localități: Peste 39% dintre alegători au votat

Photo of Timpul.md Timpul.md17 noiembrie 2025
0 0

Comisia Electorală Centrală informează că la închiderea celor 21 de secții de votare în localitățile unde au avut loc alegeri locale noi, dreptul la vot a fost exercitat, în total, de către 8.836 de alegători sau 39,06%.

În următoarele ore, CEC va recepționa procesele verbale de totalizare a rezultatelor alegerilor.

Per circumscripție electorală, prezența înregistrată la urnele de vot a fost următoarea:

  • Satul Ustia, raionul Glodeni – 701 alegători (53,72%);
  • Comuna Natalievca, raionul Fălești – 649 de alegători (44,48%);
  • Comuna Cremenciug, raionul Soroca – 337 de alegători (52,74%);
  • Satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 725 de alegători (25,73%);
  • Comuna Călinești, raionul Fălești – 1 635 de alegători (41,24%);
  • Orașul Leova, raionul Leova – 4 789 de alegători (38,50%).

„Atragem atenția că toată informația oferită până la recepționarea documentelor în original de la organele electorale inferioare poartă un caracter preliminar”, notează CEC.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md17 noiembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *