Europa nu se face din hârtii, ci din instituții care funcționează

Nicolae Drumea, adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, a transmis un mesaj clar despre sensul real al integrării europene, subliniind că procesul nu se rezumă la capitole tehnice și negocieri birocratice. În opinia sa, adevărata apropiere de Uniunea Europeană începe atunci când statul își consolidează instituțiile, iar drepturile cetățenilor devin protejate în mod real, nu doar declarativ. Acest efort, spune el, cere implicare constantă și capacitatea de a înțelege că democrația se construiește zi de zi.

Drumea afirmă că democrația nu este un cadou oferit de cineva din exterior, ci rezultatul unei lupte permanente pentru transparență, responsabilitate și corectitudine. El a insistat asupra importanței reformelor profunde în justiție, educație și sistemul social, domenii în care cetățeanul simte direct efectele pozitive ale modernizării. Fără aceste transformări, integrarea europeană riscă să rămână doar un concept abstract, neatins în viața de zi cu zi a oamenilor.

Adjunctul Cancelariei de Stat a subliniat că libertatea de exprimare, accesul real la servicii publice, protecția socială adecvată și posibilitatea de a vota liber sunt elemente fundamentale ale unei democrații veritabile. Aceste drepturi nu capătă consistență decât atunci când instituțiile statului funcționează coerent, când legile sunt aplicate corect și când cetățeanul poate avea încredere că administrația lucrează pentru el.

Un alt punct central al mesajului său a fost rolul crucial al presei libere într-un context marcat de atacuri informaționale și tentative de manipulare. Drumea a avertizat că, fără jurnaliști independenți și fără un spațiu mediatic sănătos, societatea rămâne vulnerabilă în fața dezinformării. O presă puternică este, în viziunea sa, una dintre cele mai solide garanții ale unui stat democratic.

În final, el a menționat că Moldova se află într-un moment decisiv, cu câțiva pași importanți în față pentru a deveni un stat democratic matur. Acești pași necesită consecvență, determinare și capacitatea de a rezista presiunilor interne și externe. Drumea a subliniat că parcursul european este o șansă reală, dar doar dacă instituțiile și societatea merg în aceeași direcție.