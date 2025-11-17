Caldarâmul din 1869, prins între avize, acuzații și noroiul de pe 31 August

Lucrările de restaurare a caldarâmului istoric de pe strada 31 August rămân în continuare blocate, iar responsabilitatea este împinsă de la o instituție la alta. Ministerul Culturii afirmă că și-a îndeplinit toate obligațiile: a obținut avizele necesare, a ajustat proiectul în colaborare cu Primăria și a definit clar etapele pentru intervenția asupra pietrei istorice. Totuși, ministerul precizează că lipsa fondurilor împiedică reluarea lucrărilor, în ciuda documentației complete și a acordurilor tehnice obținute.

Primăria, în schimb, susține că problema nu este legată de finanțare, ci de aspectele tehnice ale proiectului. Administrația municipală afirmă că varianta propusă nu asigură evacuarea corectă a apei pluviale, ceea ce ar transforma strada într-un bazin la fiecare ploaie mai puternică. Edilii insistă că nu pot continua lucrările până când proiectanții nu găsesc o soluție realistă pentru gestionarea apelor și pentru protecția infrastructurii.

În teren, situația se degradează vizibil. Zona, cândva circulată intens și încărcată de istorie, s-a transformat într-un șantier abandonat, cu gropi adânci, glod întins pe toată lungimea străzii și elemente de infrastructură lăsate la voia întâmplării. Pietonii sunt nevoiți să se strecoare printre obstacole, iar șoferii parchează haotic, contribuind la un tablou urban tot mai greu de gestionat.

Caldarâmul vechi din 1869, piesă importantă din patrimoniul orașului, stă descoperit și expus degradării. Pietrele istorice, care ar fi trebuit curățate, tratate și reasamblate, sunt lăsate acum sub cerul liber, riscând să se deterioreze iremediabil. Specialiștii avertizează că întârzierile prelungite pot afecta definitiv structura originală, îngreunând orice încercare de restaurare fidelă.

Între declarațiile contradictorii ale instituțiilor și lipsa unei decizii clare, proiectul rămâne suspendat. În timp ce autoritățile schimbă explicații și responsabilități, unul dintre cele mai vechi caldarâmuri din Chișinău rămâne blocat între intenții bune și execuții ratate, iar strada 31 August continuă să fie un exemplu al modului în care patrimoniul poate fi ignorat în plină capitală.