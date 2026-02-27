Țigări printre mere! Un moldovean, prins la vamă cu peste cinci milioane de țigarete nedeclarate

Un bărbat de 57 de ani a încercat să transporte din Moldova în Federația Rusă peste cinci milioane de țigarete nedeclarate autorităților vamale.

Tentativa bărbatului a fost descoperită de funcționarii postului vamal de frontieră Sculeni, în conlucrare cu ofițerii Serviciului Vamal și angajații IGPF, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit materialelor cauzei, pe direcția ieșire din țară, la pista de control s-a prezentat un autocamion condus de un conațional în vârstă de 57 de ani, care se deplasa spre Federația Rusă. În baza analizei de risc, mijlocul de transport a fost supus controlului vamal detaliat, iar în rezultat au fost depistate țigarete nedeclarate, cantitatea estimativă depășind, la această etapă, 5.500.000 de țigarete, volumul exact urmând a fi stabilit în cadrul acțiunilor procesuale.

În continuarea investigațiilor, sunt puse în aplicare 14 mandate de percheziție pe teritoriul municipiului Chișinău și în alte localități ale țării, acțiunile fiind desfășurate în cadrul unei cauze penale pornite pe faptul contrabandei cu țigări.

La moment, acțiunile de urmărire penală sunt în desfășurare.