Podul de Flori de la Ungheni prinde contur și ar urma să fie inaugurat în iulie

Construcția Podului de Flori peste Prut, care va conecta municipiul Ungheni din România cu localitatea Zagarancea din raionul Ungheni, Republica Moldova, se desfășoară într-un ritm accelerat. Autoritățile susțin că lucrările ar putea fi încheiate până în luna iulie a acestui an.

Proiectul este calificat drept unul de referință, fiind primul pod rutier de tip autostradă edificat peste Prut în ultimele peste șase decenii.

Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, a declarat că intervențiile au loc simultan pe ambele maluri ale râului.

Pe teritoriul Republicii Moldova, structurile podului sunt în fază avansată de execuție, în timp ce pe partea română a început instalarea tablierului metalic. Potrivit oficialului, dinamica actuală a șantierului permite estimarea finalizării obiectivului până la mijlocul verii.

Podul este văzut ca un element-cheie pentru îmbunătățirea conexiunilor rutiere dintre Republica Moldova și România.