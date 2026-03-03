Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse anonim

Plângerile privind hărțuirea sexuală în universități vor putea fi depuse inclusiv anonim, online sau fizic, iar fiecare instituție este obligată să desemneze un coordonator și o comisie de examinare a cazurilor. Prevederile fac parte dintr-un regulament aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Potrivit MEC, regulamentul definește responsabilități clare pentru instituții, proceduri transparente pentru sesizarea și examinarea cazurilor, măsuri de protecție pentru persoanele afectate, precum și acțiuni de prevenire prin informare și educație.

Prin urmare, în funcție de gravitate, sancțiunile pot varia de la avertisment și mustrare până la exmatriculare, concediere sau sesizarea organelor de drept. Toate sesizările vor fi înregistrate oficial.

Regulamentul-cadru a fost elaborat la inițiativa MEC de către Centrul Internațional „La Strada”, cu sprijinul UN Women Moldova și al UE, precum și cu susținerea Guvernului Danemarcei.