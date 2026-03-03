ONU: Bombardamentul de la școala din Iran ar putea fi considerat crimă de război

Biroul ONU pentru Drepturile Omului a cerut deschiderea unei anchete internaționale în urma atacului asupra unei școli de fete din Iran, soldat cu aproape 200 de victime. Potrivit instituției, bombardamentul ar putea constitui o crimă de război, iar responsabilii trebuie trași la răspundere.

Înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, a declarat că responsabilitatea de a investiga atacul revine forțelor care l-au comis. „Le cerem să facă publice concluziile și să asigure tragerea la răspundere a celor vinovați, precum și despăgubirea victimelor”, a adăugat Volker Türk.

Autoritățile iraniene au anunțat că cel puțin 168 de fete cu vârste între 7 și 12 ani au murit în atacul de sâmbătă dimineață asupra unei școli primare. Printre victime se numără și 26 de profesori, precum și patru părinți.

Marți, mii de persoane s-au adunat în orașul Minab pentru o ceremonie de înmormântare în masă, potrivit presei iraniene.

Reprezentanții armatei israeliene au declarat că nu aveau informații despre un atac în zonă în momentul respectiv și că analizează rapoartele apărute, o poziție similară fiind exprimată și de Statele Unite.

Dreptul internațional umanitar impune tuturor părților implicate într-un conflict obligația de a face distincție între civili și obiective militare – principiul distincției. Distrugerea bunurilor civile este permisă doar dacă este proporțională cu un avantaj militar concret și limitată la strictul necesar.

Atacurile care nu respectă aceste reguli pot constitui crime de război, a precizat o purtătoare de cuvânt a Biroului ONU pentru Drepturile Omului. Totuși, instituția a subliniat că, în acest stadiu, nu dispune de suficiente informații pentru a trage o concluzie definitivă în acest caz.