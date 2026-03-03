Producția de petrol, suspendată la cel mai mare câmp din Irak

Producția de petrol a fost suspendată complet la câmpul petrolier Rumaila, cel mai mare din Irak și al doilea ca mărime din lume, în urma perturbărilor operațiunilor de export, cauzate de activitățile militare în desfășurare în regiune.

Potrivit presei locale, perturbările exportului au dus la acumularea stocurilor în perimetrul câmpului și la atingerea capacității maxime a rezervoarelor de depozitare.

Unități ale Armatei irakiene, sprijinite de vehicule blindate, au fost desfășurate în districtul Al-Zubair, la vest de Basra, pentru a securiza câmpurile petroliere și alte infrastructuri vitale, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Anterior, au fost suspendate operațiunile pe câmpul petrolier Shaikan din regiunea Kurdistan a Irakului, ca măsură de precauție. Măsuri similare au fost adoptate și de compania Dana Gas, listată la Dubai, precum și de DNO, listată la Oslo.

Totodată, Irakul a oprit exporturile de petrol din regiunea sa semi-autonomă Kurdistan către portul Ceyhan din Turcia, scrie presa străină. Aproximativ 200.000 de barili pe zi au fost retrași din fluxul de export, după ce agenții au redus producția ca măsură de precauție, pe fondul extinderii conflictului din Orientul Mijlociu. În prezent, doar aproximativ 50.000 de barili pe zi sunt produși pentru consumul intern.