ALERTĂ DE FAKE NEWS: Imagini trucate și acuzații halucinante distribuite în numele publicației „Timpul” la adresa medicului Mihai Stratulat

Referitor la informațiile false transmise recent prin intermediul unor platforme online și rețele de socializare, care vizează activitatea profesională a medicului Mihai Stratulat și a clinicii Kindermed, facem următoarele precizări:

Infirmarea categorică a acuzațiilor: Informațiile publicate, care sugerează un comportament inadecvat sau lipsit de etică în timpul consultațiilor medicale, sunt complet false , calomnioase și lipsite de orice fundament real.

Fabricarea conținutului: Imaginile care circulă online, utilizând identitatea vizuală a publicației „Timpul", reprezintă un fals grosolan . Redacția oficială a ziarului nu a publicat niciodată un astfel de material, conținutul fiind generat artificial cu scopul de a dezinforma publicul și de a prejudicia imaginea medicului.

Integritatea profesională: Atât medicul Mihai Stratulat, cât și întreaga echipă a clinicii, respectă cele mai înalte standarde de conduită medicală și etică. Siguranța și bunăstarea pacienților noștri sunt prioritare, iar procedurile de examinare se desfășoară întotdeauna în conformitate cu protocoalele medicale stricte.

Îndemnăm publicul să se informeze exclusiv din surse oficiale și verificate și să nu distribuie mesaje cu caracter denigrator care fac parte dintr-o campanie evidentă de manipulare.