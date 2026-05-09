Cum au văzut rușii Parada de la Moscova la televizor

Parada de 9 mai din Piața Roșie s-a desfășurat fără incidente, fără ca vreo dronă ucraineană să deranjeze. O confirmă purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Așadar, Zelenski s-a ținut de cuvânt, iar militarii ruși au putut mărșălui nestingheriți prin fața Kremlinului. Însă doar militarii. Nu a existat nici urmă de tehnică militară. Numai soldați care au trecut prin fața ochilor lui Putin.

Imaginile filmate de televiziunea rusă de stat au vorbit de la sine.

Au fost doar două mașini oficiale care s-au plimbat prin Piața Roșie. Una a ministrului rus al Apărării, Belousov. Acesta i-a salutat pe militari. Apoi a mers la Putin, l-a salutat și i-a dat onorul militărește.

Apropo de Putin, când a ajuns în Piața Roșie – surpriză, lângă el nu se află niciun reprezentant al Guvernului rus. Nici măcar purtătorul de cuvânt, absolut nimeni. Doar Lukașenko a putut fi văzut și Tokayev, președintele Kazahstanului. Asta dacă vorbim de liderii mai cunoscuți ai altor state. Atât.

Ah, da, să nu uit. Erau și foarte mulți bodyguarzi chiar pe scenă, acolo, printre invitați. Parcă mai mulți decât de obicei.

Robert Fico, premierul Slovaciei, nu a putut fi văzut la paradă. Peskov spune că acesta nu a reușit să-l întâlnească deocamdată pe Putin. Este la Moscova, dar încă așteaptă întâlnirea.

Din explicațiile purtătorului de cuvânt al Kremlinului, reprezentanții Guvernului rus nu au fost la cea mai importantă Paradă a Rusiei pentru că sunt la alte evenimente.

Revenind la Paradă. O femeie din suita lui Putin avea o pătură, dar pe care ulterior Putin nu a folosit-o. La Moscova pare să fie încă destul de frig.

Putin a ținut o cuvântare. A citit de pe foaie, iar ca un fir roșu în textul său a fost… poporul sovietic. Ca în vremurile sovietice de altă dată, de la tribuna din fața Kremlinului s-a vorbit despre marele realizări ale poporului sovietic.

Apoi de la poporul sovietic și de la victoria din Al Doilea Război Mondial, Putin a trecut la invazia rusească din Ucraina. De parcă ar fi unul și același război, iar rușii de azi sunt poporul sovietic de atunci.

Iată câteva momente din ceea ce a spus Putin:

”Vă felicit cu ocazia Zilei Victoriei, sfânta, luminoasa și cea mai importantă sărbătoare a noastră.”

”Poporul sovietic și-a salvat țara și lumea.”

”Poporul sovietic a redat suveranitatea acelor țări care capitulaseră în fața Germaniei hitleriste.”

”Poporul sovietic a pus capăt răului total și nemilos.”

”Măreața realizare a generației învingătorilor îi inspiră pe luptătorii din Operațiunea Specială.” (n.r. Operațiunea Specială e războiul din Ucraina)

”Militarii din Operațiunea Specială se opun unei forțe agresive care este susținută de întregul bloc NATO și, în ciuda acestui fapt, ei merg înainte.”

”Oricât de mult s-ar schimba tehnica, lucrul cel mai important rămâne neschimbat: soarta țării este decisă de oameni.”

”Victoria în Operațiunea Specială se făurește atât pe câmpul de luptă, cât și în spatele frontului.”

„Victoria a fost întotdeauna și va fi întotdeauna a noastră.”

Putin a vorbit despre oameni pentru că, așa cum vă spuneam, prin Piața Roșie, nici urmă de tehnică.

Un moment mai colorat a fost când au defilat militarii Nord Coreeni, cu nenumărate decorații care străluceau pe ei.. Explicația celui care comenta parada a fost că acești soldați au luptat cu rușii împotriva ”neonaziștilor din Kursk”. Oficialii Nord Coreeni din tribună erau încântați, aplaudau și zâmbeau cu gura până la urechi exact ca la Phenian.

Interesant este că au lipsit cadrele largi. La televizor am putut vedea aproape numai cadre strânse, cu soldați și cu trupele care mărșăluiau. Când mai apărea un cadru larg, era scurt. Nu puteai să-ți dai seama de amploarea paradei. Nu poți să-ți dai seama dacă era mică sau mare.

La final au trecut și câteva avioane de luptă deasupra Pieței Roșii.

Apoi Putin cu Lukașenko, Tokayev și alți câțiva invitați din delegațiile străine au mers să depună flori la mormântul soldatului necunoscut și… atât a fost.